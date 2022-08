Donald Gloveri komöödiasarja "Atlanta" viimane hooaeg algab sel sügisel

Donald Glover (sarja režissöör, stsenarist ja näitleja) teatas, et "Atlanta" viimane hooaeg saab olema senistest kõige "ratsionaalsem" - eelmisi hooaegu on tihtipeale rikastatud veidrustega.

"Ma arvan, et see uurib inimesi detailsemalt kui enne, sest tunnen, et elame praegu ajal, kus me ei kahtle inimestes piisavalt," kommenteeris Glover sarja uut hooaega. "Me oleme saanud sarjas nii palju imelikke asju korda saata ja loodetavasti annab see ka teistele inimestele inspiratsiooni võtta riske ning teha nn veidrusi."