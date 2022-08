Justin Bieber esines esimest korda pärast osalist näohalvatust

Bieberil tekkis näohalvatus Ramsay-Hunti sündroomi tagajärjel, mis lõi muusikul välja teadmata põhjusel. Haiguse tõttu oli ta kogu vasak näopool halvatud ja langes ka vasaku kõrva kuulmisvõime.

Selle nädala alguses astus aga Bieber taas lavale jätkates maailmaturneed Itaalias. "See on minu esimene päev olla tagasi laval," lausus Bieber. "See on nii hea tunne."

"Nagu te teate, siis "Justice" turnee keskendub võrdsusele," jätkas ta. "Vahet ei ole, milline sa välja näed, milline on sinu kehakuju, kaalunumber või etniline taust. Me oleme kõik tegelikult samasugused - me oleme üks," lausus Bieber kõnes publikule.