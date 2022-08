Animasari "Beavis & Butt-Head" saab uue hooaja

"Beavis & Butt-Headi" uus hooaeg on sarja üheksas ja see esilinastub Paramount+ voogedastusplatvormil.

Duole traditsioonilisel moel visatakse nalja muusikavideote üle ning uues hooajas saavad tegelaskujude sihtmärkideks videod sellistelt staaridelt nagu Tyler the Creator, Olivia Rodrigo, Post Malone, Camila Cabello, BTS jt. Lisaks hakkavad Beavis ja Butt-Head jagama kommentaare ka kuulsatele TikToki ja YouTube'i videotele.

"Beavis & Butt-Head" oli MTV sari aastatel 1993-1997. Varasemalt on sarja korra juba taaselustatud - 2011. aastal üheks hooajaks.

Tänavu suvel esilinastus ka sarjast inspireeritud animafilm "Beavis and Butt-Head Do the Universe".