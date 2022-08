Rally Estonia korraldaja: soomlased on meile oma tegemistes eeskujuks

Neljapäevast pühapäevani toimub Soomes Jyväskyläs 70-aastase ajalooga Soome ralli. Suvise "Ringvaate" stuudios käis rallifänn ja Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe, kes tõdes, et soomlased on ralli korraldamises eestlastele eeskujuks.

Hõbe käis esimest korda Soomes rallit vaatamas 2004. aastal, alates sellest on ta iga aasta augustikuise rallinädala Soomes veetnud.

Eesti korraldajate meeskond on soomlastelt aastate jooksul palju õppinud ning nende käe all erinevaid ülesandeid täitnud, näiteks oldi Mini-WRC ajal külalistele bussijuhid. Hõbe tõdes, et Soomes peetav ralli on Rally Estoniale oma tegemistes eeskujuks. "Soome ralli on heas mõttes süüdi selles, kuhu me Rally Estoniaga jõudnud oleme."

Hõbe soovitus esmakordsele rallikülastajale on see, et tasub leida mõni sõber, kes on varasemalt Soomes kohal käinud, ning end talle sappa haakida. "Järgmine aasta oled juba sina see, kes teab, kus on parimad kohad ja kuhu minna," kirjeldas ta.