Daniel Veinbergs: koomiku töö kõige suurem oht on alkohol ja sõltuvushäired

Veinbergs tutvustas, et varasemalt oli ta päevavaras, kes magas umbes poole kaheni päeval. "Ja siis õhtul oli aeg korraks teeselda, et sa teed mingisugust tööd ... lähed show'le ja esined 15 minutit," kirjeldas ta. "Aga nüüd on mul päevatöö, normaalne rütm, ärkan vara. Palju parem on olla."

"Mõnus on hing maha müüa ja vaikselt kirjutada asju, mis inimestele närvidele käivad," muigas koomik, kes töötab nüüd lisaks stand-upile ka reklaamifirmas. "Mulle meeletult meeldib inimesi närvi ajada ja sellisel tasandil seda teha ... kesiganes selle reklaami kirjutas on minu iidol," kommenteeris Veinbergs hiljutist Lidli reklaami, mis paljudes inimestes negatiivseid emotsioone tekitas. "Tuleb välja, et kuulsust saab osta ka, mis on tore."

"Proovi minna lavale ja öelda lihtsalt roppusi ning vaata, kas publik naerab," vastas Veinbergs küsimusele, miks püstijalakoomikud palju ropendavad ning miks see nende fännidele meeldib. "See küsimus ei olegi nii päevakohane enam - me oleme kõik saanud küpsemaks. Endiselt kõlab roppusi küll, aga see on parema paigutusega, õigemas kohas ja haruldasem."

Veinbergs käis sel suvel ka Ott Sepaga tuuritamas. "Nagu ikka - kui sa teed midagi uute reeglite järgi, siis tekib hirm ootamatuse ees," rääkis ta tuuri algusest. "Igal ropul sõnal oli hind, mis oli 1000-eurone trahv," teatas koomik, et sel tuuril ei kõlanud tema suust ühtegi roppust. Suvetuuril tegi ta kolme nädalaga 47 show'd, ligi kaks show'd päevas. "Oli ainult kaks show'd, mis polnud välja müüdud."

"Koomiku töö kõige suurem oht on alkohol ja erinevad sõltuvushäired, sest isiksusetüübid, kes satuvad stand-up'i tegema, on pigem impulsiivsed ja töökeskkond, kus sa oled - esimene aasta sulle ei makstagi ju rahas, sulle makstakse alkoholis, tasuta jookides," rääkis Veinbergs ameti varjupoolest. Ta arvas, et amatööride seas on see probleem suurem. "See saab tööks alles siis, kui sa sellesse nii suhtud."

Daniel Veinbergsi soolotuur "Häbitu" toimub augusti teises pooles ning selle raames annab koomik 5 show'd.