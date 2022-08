Aasta kassi kasvataja: eestlaste kassipidamiskultuur on paranenud

Kassikasvataja Karin Rothi sõnul hinnatakse kassinäitustel seda, kui hästi kass tõustandarditele vastab. Šoti lühikarvalise kassi puhul hinnatakse näiteks tema näo ja silmade ümarust, kõrvu ja pea kumerust. Kasvataja sõnul moodustavad Šoti lühikarvalised suurema osa võistlevatest kassidest. Lühikarvalise kassiga võistlustel käimine suurt ettevalmistust ei vaja: puhastada tuleb kassi silmad, kõrvad ja nina puhtaks teha, küüned lõigata ja kass kammida.

Rothi sõnul on viimastel pandeemia-aastatel on inimeste huvi kasside võtmise vastu tõusnud ning üldine kassipidamiskultuur on paranenud.