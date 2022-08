Suri näitleja Pat Carroll

Carroll sündis 1927. aastal Louisiana osariigis Shreveportis. Tema pere kolis Los Angelesse, kui ta oli 5-aastane.

Tema esimene filmiroll oli 1948. aastal filmis "Hometown Girl". Ta võitis 1956. aastal Emmy oma töö eest sketšikomöödiaseriaalis "Caesar's hour", oli osatäitja saates "Make Room for Daddy" ning külalisstaar saadetes "DuPont Show with June Allyson", "The Danny Kaye Show", "The Red Skelton Show" ja "The Carol Burnett Show".

Ta mängis õelat kasuõde 1965. aasta telelavastuses "Rodgers ja Hammersteini tuhkatriinu" ning võitis 1980. aastal Grammy saate "Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein" eest.

Ta on oma hääle andnud Disney filmis "Väike merineitsi" pahalast kehastanud Ursulale.