Conchita Wurst teatas uuest singlist ja telesaatest

Saksakeelne lugu "Erstmal Pause" on Conchita neljas sel aastal ilmunud singel. Tänavu on Conchital ilmunud veel singlid "All I Wanna Do", "Car (IDHLARGT)" ja "Paris (Savoir-Vivre)".

"Töötasime meeskonnaga pandeemia ajal vahetpidamata ja viimastel nädalatel oleme intensiivselt ringi tuuritanud. Nüüd oleme rõõmsad, et saame kuu aega puhata ja suve nautida ning sügisel alustame taas uue energiaga," kommenteeris Conchita.

Lisaks värskele singlile saab Conchita ka uue telesaate "Music Impossible - My Song, Your Sound", mis debüteerib Saksa ringhäälingus ZDF 2. septembril. Saates astuvad vastamisi kaks artisti erinevatest muusikažanritest, kes peavad omavahel kohad vahetama ja seejärel uut loomingut otseülekandes publikule esitama.

Vaata Conchita uue singli "Erstmal Pause" muusikavideot siit: