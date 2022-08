Suvist "Ringvaadet" asub esimest korda juhtima Urmas Vaino

Vaino lausus, et võtab uue nädala vastu suure põnevusega. "Varasemalt pole olnud au ega võimalust "Ringvaadet" juhtida," kommenteeris ta. "Ma olen küll igasugustes vormides töötanud toimetuse inimestega koos."

"Esmaspäeva õhtul kohtume stuudios kassiga, kes valiti Eesti aasta kassiks," kirjeldas Vaino. "Omanik paljastab saladuse, mismoodi selline tunnustus saadakse."

Vaino sõnul tuleb augusti esimene nädal Eestis väga tegus. "Me püüame olla sündmuste keskel."

"Persoonina on kindlasti luubi all Ukraina presidendiproua," vastas Vaino küsimusele, milliseid teemasid veel sel nädalal "Ringvaade suvel" saates käsitletakse. "Keskendume sellele, milline on olnud tema roll rahvusvahelistele suhetele."

Samuti on oodata stuudiosse külla tänavust looduskaitsepreemia laureaati Hendrik Relvet ning nädala lõpu poole võetakse luubi alla suured spordisündmused nii kodu- kui ka välismaal.

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35.