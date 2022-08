Eesti HipHop festivalil astub üles Nublu

12.–13. augustini toimuva Eesti HipHop festivali tänavune programm on paigas. Publiku ette jõuavad nii uued kui ka vanad tegijad ning teiste seas astub üles räppar Nublu.

Eesti HipHop festival toimub tänavu 16. korda. Varasemalt on oma osalemise kinnitanud 5Miinust A-Rühm, Arop, Genka, Reket, Pluuto, Põhjamaade Hirm, Kirot, Villemdrillem, Bad Art, Clicherik & Mäx, Maxtract ja Ajataju, Kriipsu-Uku, Margiiela, Heleza, Svndra, Kaw, Azma, Leis ja Prodigyboys, Lil Till, Utoopia, DEW8, Küberünnak ja Karmo, Väike PD, NKN, Töökoda, Põhjakiht ja Epp Kõiv ning Rikošett.

Nüüd kinnitas oma esinemise ka Nublu, kes sai laiemale üldsusele tuntuks 2018. aastal. Ta on välja müünud esinemisi nii Soomes, Šotimaal kui ka Ameerika Ühendriikides, ületades oma muusikaga igasuguseid keelebarjääre. 2020. aasta detsembris andis räppar välja oma debüütalbumi "Café Kosmos", mille avasingliks oli "Universum" koos Soomest pärit Mikael Gabrieliga.

Lisaks muusikale on Eesti HipHop festivali programmis ka tänavakoss, grafiti-jam, tantsuvõistlus, Open Mic ja Comedy Estonia. Ajendatult maailmas toimuvast, on sel aastal EHHF-il toimumas ka peltareiv.

"Sel aastal ootame festivalile rohkem inimesti kui kunagi varem. Põhjuseks, et kaks viimast aastat oleme festivali teinud piirangute all ja piletimüük näitab, et inimesed janunevad EHHF-i järele," lausus festivali peakorraldaja Genka.