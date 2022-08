Selena Quintanilla perekond annab välja lauljanna lugudega uue albumi

Selena Quintanilla traagilisest surmast on möödunud 27 aastat. Nüüd on otsustanud lauljanna perekond anda välja uue albumi Selena lugudega ning ühtlasi avaldati ka uus versioon tema tuntud singlist "Como Te Quiero Yo a Ti".

Mehhikost pärit lauljanna Selena Quintanilla mõrvati 23 aastasena, kui ta oli oma rahvusvahelist karjääri alles alustamas. 1990-ndatel oli Selena üks enimmüüdud artiste.

Selena perekonna sõnul saab uuel albumil olema 10 lugu, mida varem avaldatud pole ja kolm lugu, mis on uued versioonid juba varem avaldatud lugudest. Enamus lugusid, mis albumil ilmuvad, salvestas Selena 13-16-aastaselt.

Selena vend A. B. Quintanilla teatas, et albumi kokkupanek võttis aega umbes aasta. "Kõik lood olid algselt vinüülidele salvestatud, nii et me pidime vanakooli moodsamate meetoditega siduma," lausus ta. "Tahame albumiga mälestada teda ja tema pärandit. See on kõik," lisas A. B.