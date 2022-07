Noore artisti Reelika uus looming kaevub sügavale enesesse

Sommeri sõnul on räägi lugu pidevast sisemisest võitlusest, mis toodab üksindustunnet. Artist tõdes, et ka tema on pidanud võitlema enda sisemiste deemonitega, kuid ta ei lasknud neil võita.

"Sünge öö, tänavad vaikivad. Kuukumagi peegeldub vaevu külmal aknal. Mõtted keerduvad ning nii leiadki end veel seni avastamata radadelt. Radadelt, kus rõõm keerdub valuks ja valu taas rõõmuks," kirjeldas Sommer.

"Põlemise väe" kirjutasid ja produtseerisid Reelika Sommer ja Franck Reisner. Singel salvestati Stuudios 89 ning selle mix'isid ja master'dasid Gregory Chekulaev ja Rauno Avel. Kitarri mängis Oliver Mazurtshak ning visuaali lõi Ben Raybone.