Tallinn Truck Showl valib rahvas kõige uhkema show-reka

Lisaks toimuvad kahel päeval trikimootorratturite show'd, freestyle motokrossi ja puurimootorratturite etteasted. Oma oskusi näitavad autodriftijad ja veokiralli meistrid.

5. augustil tähistavad lauluväljakule kogunenud masinad kõik korraga ürituse algust ühissignaaliga ning 6. augustil toimub võimsaima mootoriröögatuse valimine.

Tallinn Truck Show muusikaline peaesineja on Motörheadi kitarrist Phil Campbell oma bändiga Phil Campell And The Bastards Sons. Lisaks näeb laval Terminaatorit, Ziggy Wildi ja teisi esinejaid.