Rina Sawayama avaldas oma sügisel ilmuva albumi kolmanda singli "Hold The Girl".

Arutades BBC Radio 1 saates Clara Amfoga lugu "Hold The Girl", ütles Sawayama, et lugu oli esimene laul, mille ta 2020. aasta lõpus albumi jaoks valmis kirjutas. "Olin käinud teraapias ja sain ilmutuse, nii et otsustasin selle loo kirjutada. Nutsin enne kui läksin stuudiosse seda kirjutama," kirjeldas Sawayama.