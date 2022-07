Viiendat korda toimuval Võru linna lastefestivalil andis linnapea Anti Allas oma ametiketi laste esindajale, mis sümboliseeris seda, et Võru linn on kaks päeva laste päralt.

Lastefestivali avatseremooniale oli kokku tulnud ligi 100 maskotti ja muinasjututegelast, kes pärast lühikest enesetutvustust osalesid festivali paraadil. Seejärel sai lastelinnas näha mustkunsti ja tsirkust, vaadata teatrietendusi, seigelda seikluspargis ja osaleda paljudes töötubades.

"Siin nad saavad hüpata batuutidel, osta õhupalle ja jooke ja siis on hästi lahe, et laat on alati siin kõrval olnud ja siin saab hobustega sõita ja siis on kõik mängud kokku pandud," rääkis lastelinn Võru linnapea Marin Reismann.

Lastele meeldis hüpata batuudil, sõita trossiga ja jäätisekokteili juua.

"Mina tahaksin minna vaatama mänguasju," ütles Lisanna.

"Mulle meeldib siin batuudi peal olla ja trossiga alla sõita ja siin tätoveeringuid teha," loetles Ida.

"Käiksin siin iga päev, siis saaksin iga päev jäätisekokteili," ütles Jaagup.