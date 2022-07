Laitses kogunesid 25-aastased ja vanemad autod

Ürituse Youngtimer Camp korraldaja Tõnu Korrol ütles "Aktuaalsele kaamerale", et juba keskpäevaks oli näituseplatsile jõudnud 300 autot.

"Youngtimer tähendab poolvana autot. Kahjuks ei ole eesti keeles head terminit, me kasutame terminit youngtimer inglise keelest laenatuna. See tähendab meie jaoks vähemalt 25 aastat vana autot. Ta võib olla ka natukene vanem, heas korras, mark ei ole oluline, päritolumaa ei ole oluline, aga ta on selline auto, mis olles juba 25-aastane, tal on ka potentsiaali, et temast saab kunagi ka oldtimer ehk päris uunikum, päris vana auto," selgitas Korrol.

Autoomanikel oli võimalik näha, millega tegelevad teised sama hobi harrastajad.

"Facebook kuidagi soovitas mulle üleeile ja kuna ta on mul igapäevane suveauto ja ma tean, et neid Eestis väga palju ei ole, siis otsustasin, et tegelikult tahaks nagunii tulla, et näha mis Eestis täna automaailmas toimub. Ise olen erinevaid autosid restaureerinud ja teinud, siis on tore enda oma näidata ja samal ajal visata pilk peale, mida teised teevad," rääkis 1991. aasta Citroën XM-i omanik Rainis.

Kohal oli ka Hüüru vabatahtlike päästjate Lapimaalt pärit Scania, mille nad hankisid mullu oksjoni kaudu.

"Meil ta on tänase seisuga, ma olen kindel, et Eesti ainukene auto ehk selline päästeauto, millel on konsoolkraana ja koos päästekorviga. Korv on selline eriline asi, mida isegi maailmas on väga vähe eksisteerimas. Sügisel on meil sellel autol ka spetsiaalne veoki järelhaagis ja suur eesmärk on siis ennast siduda millegi spetsiifilise, näiteks varingupäästega," rääkis Hüüru vabatahtlik päästja Mati Leivategija.