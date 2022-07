Hailee Steinfeld avaldas uue singli

"See laul on minu jaoks sügavalt isiklik ja seda mõjutasid minu California juured ja muusika, mida ma oma perega kuulates üles kasvasin," sõnas Steinfeld Rolling Stone'ile.

Steinfeld ütleb, et .Paak oli ainuke artist, kellega ta nägi ennast koostööd tegemas. "Teadmine, et ta armastas seda laulu piisavalt, et anda sellele oma geniaalsus, on täiesti sürreaalne ja ma olen talle igavesti tänulik," kirjeldas ta.

Sotsiaalmeedias ütles laulja, et uus laul on uue peatüki algus. Steinfeld andis viimati välja oma EP "Half Written Story" aastal 2020.