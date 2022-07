Toto Rakvere kontserti soojendab Elephants From Neptune

Teisipäeval astub Rakvere Vallimäel maailmaturnee "The Dogz of Oz" raames üles poproki bänd Toto. Kontserti soojendab Elephants From Neptune.

Elephants From Neptune'i vokalist-kitarrist Robert Linna lausus, et kõik bändiliikmed on juba lapsepõlvest peale Toto loomingut fännanud. "Nad on nii tehnilises kui ka loomingulises mõttes meile eeskujuks. Ja olla ühel laval nende legendidega on eepiline!" lausus Linna.

Toto on müünud maailmas rohkem kui 40 miljonit albumit ning bändi varamusse kuuluvad hitid "Africa", "Rosanna", "Hold The Line", "Stop Loving You". Toto esiksingli "Hold The Line" ilmumisest möödub tänavu 43 aastat.