Netflixi filmist "Blonde" ilmus ametlik treiler

Dokumentaalfilmis "Blonde" kehastab Marilyn Monroed näitlejanna Ana de Armas. Lugu kujutab Marilyn Monroe elu, alates tema keerulisest lapsepõlvest kuni kuulsuse ja afäärideni.

"Me töötasime selle filmi kallal lugematuid tunde igapäevaselt," kommenteeris de Armas. "Iga stseen on inspireeritud mõnest olemasolevast fotost," lisas ta, et fotode järgi püüti tegelaskujudest paremini aru saada ning nende elu võimalikult täpselt edasi anda.

Filmi "Blonde" kõrvalosades mängivad Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ja Evan Williams.

"Blonde" esilinastub 28. septembril.