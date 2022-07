Ada Lundveri kehastav Anne Reemann: ma loodan, et Ada seda tükki pahaks ei pane

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul minnakse lavastuses läbi ühe naise elu Eesti kultuuriloos väheräägitud perioodi, 60ndate ja 70ndate filmi- ja popkultuurimaailma. Mäeots, kes on Lundveriga isiklikult kokku puutunud, kirjeldas, et näitlejanna oli olemuselt väga aristokraatlik ning paistis teiste seast silma.

Kuna lavastus käsitleb tervet Lundveri eluteed, kehastavad teda eri eluperioodidel kaks näitlejat: noort Adat kehastab Saara Nüganen ning vanemat Adat Anne Reemann.

Nüganen sõnas, et kuigi Lundveri elus oli palju kurbi hetki, oli tegemist eelkõige julge ja positiivse naisega. Näitlejanna sõnul pakub ta Lundverist oma versiooni, kust ei maksa otsida näosaate stiilis ideaalset paroodiat, sest rohkem proovitakse edasi anda seda, mida Lundver elu jooksul koges. Ta tõdes, et Lundveri ilu oli miski, mis tema karjääri mõjutas ja annet varjutas. "Väga paljud ei võtnud teda üldse tõsiselt, sest ta oli nii ilus ning see varjutas meeste jaoks tema siseelu ja sügavuse," kirjeldas ta.

"Selles mõttes väga kurb lugu, sest naisnäitlejate puhul on ikka nii, et kui nägu pole enam nii sile ja tuleb paar kilo juurde, siis meesrežissöörid, kes seda maailma juhivad, sinust enam ei huvitu. Õnneks see hakkab tänapäeval muutuma, kuid tollal oli see eriti otse ja eriti valus," tõdes Nüganen.

Kuigi Anne Reemann isikukult pole Lundveriga kokku puutunud, tunneb ta paljusid inimesi, kes on. Teistelt inimestelt on ta saanud Lundveri kohta infot, millest osa jõuab ka läbi lavalaudadele. Reemann loodab, et Lundver seda tükki pahaks ei pane. "Ma püüan teda ikkagi positiivses valguses näidata," täpsustas ta.