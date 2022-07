Vikerraadio eetrisse jõuab uus kuuldejutt lastele

1. septembril läheb Piia Präänik esimesse klassi. Otsekohe selgub, et koolis on midagi lahti: seinal laiutavad lillad kleepuvad jäljed, kalendrist on välja kistud šokolaadijänes ja aabitsakapist kostab jorinat. Piia asub sõpradega uurima, kes või mis nende klassis elab. Samal ajal kaovad aabitsast, klassitahvlilt ja mujaltki salapäraselt täht tähe haaval sõnad nagu "kommid", "limonaad" ja "crème brûlée".

Kes on salapärase sõnumi "viinerid-ketšupiga-ärge-sinepit-pange" taga ja millega ta tegeleb? Saladuskatte all võib öelda, et tegu on eksemplariga number 186 ja temas voolab kuninglikku verd. See on lugu sõnadest, keeltest ja lugemisarmastusest.

Kuuldemängu režissöör on Tiina Vilu, helirežissöör Külliki Valdma.

Piia Prääniku lugudega on varem ilmunud kaks raamatut: "Piia Präänik kolib sisse" ja "Piia Präänik ja bandiidid", mis on samuti Raadioteatris Ülle Kaljuste esituses kuuldejuttudeks saanud.

Kairi Loogi "Piia Präänik ja sõnasööbik" on Vikerraadios eetris 1.– 23. augustini tööpäeviti kell 18.40. Kõiki kolme kuuldejuttu saab kuulata ka Lasteekraanis.