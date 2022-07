Eesti räppar Margiiela andis välja debüütlühialbumi

Margiielal oli lühialbumi tegemise plaan mõtteis juba üsna ammu. Räppari sõnul tundus see olemasolevatele lugudele loogilise jätkuna. "EP otseselt ei valminudki, sest olen aasta jooksul jõudnud palju laule valmis teha ja seejärel tekkiski idee, et võiks EP välja lasta," selgitas ta.

Margiiela teatas, et kindlasti ta ei piirdu ainult lühialbumi väljaandmisega. "Valmimas on ka stuudioalbum, kuhu jääb introspektiivsem ja kontseptuaalsem muusika, mis on üldine tervik," lubas ta.

Lühialbumil teevad kaasa lisaks Margiielale veel Leis, Kaw ja Topsijumal. Lugude biidid on valminud nii Eesti kui ka välismaa produtsentide abiga.

Albumil "Margiiela Season" on 5 lugu: "Popstaar", "Motion" (koostöös Topsijumalaga), "200" (koostöös Kawi ja Leisiga), "RTK" (koostöös Kawiga), "Pooleldi rikas".