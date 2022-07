Beyonce avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Renaissance"

Beyonce uuel albumil "Renaissance" on 16 värsket lugu, k.a möödunud kuul ilmunud esiksingel "Break My Soul".

Lauljanna sõnul tegeles ta albumi kokkupanekuga ligi kolm aastat ning lood selvestati pandeemia ajal. "Kui maailmas olid hirmsad ajad, aitas selle albumi loomine unistada ja põgeneda reaalsuse eest," kommenteeris Beyonce. "See aitas mul tunda end vabana ja seiklushimulisena," jätkas ta. "Minu eesmärk oli luua hinnangutevaba atmosfäär. Koht, kus puudub perfektsionism ja ülemõtlemine."

Albumi "Renaissance" lugude nimekiri: "That Girl", "Cozy", "Alien Superstar", "Cuff It", "Energy (koostöös Beamiga)", "Break My Soul", "Church Girl", "Plastic Off the Sofa", "Virgo's Groove", "Move" (koostöös Grace Jonesi and Temsiga), "Heated", "Thique", "All Up in Your Mind", "America Has a Problem", "Pure/ Honey", "Summer Renaissance".

Beyonce uue albumi loomisele aitasid kaasa ka Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake jt.