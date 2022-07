Video: "Ringvaade suvel" stuudios mängiti seebihokit

Levin tutvustas, et seebihokit on ta juba kolm aastat mänginud ning enne seda oli ta saalihokimängija. "Gümnaasiumiastme tüdruk võttis omale uurimistööks ja hakkas korraldama," selgitas Levin, kuidas seebihoki Avinurme gümnaasiumist alguse sai ja populaarsust koguma hakkas.

"Siin ma ei julge jalgu tõsta, sest kohe, kui ma jala tõstan, siis ma kukun," tõdes Eesti jäähokikoondislane Christin Lauk-Gurtovoi, et kiirust ta seebihokis esialgu rakendada ei julge. "Tehnikat saab kasutada," kinnitas ta, et tehnilise poole pealt suuri erinevusi tavalise hoki ja seebihoki vahel ei ole.

"Reaalselt mängitakse ja turniirid toimuvad. Seebihoki on üks osa meie Eesti Liikumis- ja Spordifestivali programmist," lausus festivalikorraldaja Madis Šumanov. "Seda saab 30. juulil tulla proovima, aga see on kõigest üks väike killuke sellest, mis meil seal toimub," tutvustas ta tulevast sündmust, mis leiab aset Elvas. Festivalil on esindatud 16 erinevat võistlusala ning seal on ka võimalus proovida 35 erinevat spordiala.