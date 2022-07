Joel Volkov: Rubiku kuubikul oli vabaduse ja tsivilisatsiooni lõhn

"Ma kartsin, et see lõhn kaob ära. Ma panin Rubiku kuubiku kilekotti ja nuusutasin seda salaja viis päeva - see oli vabaduse ja tsivilisatsiooni lõhn. Püüdsin ette kujutada, kui ilus võib elu olla seal kohas, kus isegi Rubiku kuubik nii hästi lõhnab. Nõukogude süsteemis ei olnud sellist lõhna," meenutas Volkov.

Väga hästi on tal meeles ka vanaisa sigarettide ja isa veidrate autode bensiini lõhnad, aga ka spetsiifiline lõhn klassiõhtutelt, kus tüdrukute higihais segunes Läti juukselaki lõhnaga. "See oli jube erootiline," ütles Volkov.

Saatejuht Priit Kuuse küsimusele, mis Joel Volkovit elus inspireerib, vastas viimane, et kahtlemata raamatud. "Minu jaoks on kõige mõjusamad asjad raamatud. Kasvasin üles toas, kus kõik seinad olid moodustatud raamatutest. Mu isa, selle asemel, et osta toitu mõni päev, ostis paar raamatut juurde. Ja kuna neid polnud enam kuhugi panna, siis lapse tuba oli kõige parem koht. Isegi mu voodi käis raamaturiiuli seest lahti," naeris ta.

Volkov lisas, et naudib ka filmide vaatamist, kuid need ei jää talle enamjaolt meelde. Siiski tõi ta viimase filmielamusena välja "Düüni", mis on tema sõnul mõnusa vaikse kulgemisega, arhitektooniline, vägeva soundi ja kaadritega hästi ilusti välja mängitud.

Hiljutine raamat, mis Volkovi hinge elamuse jättis, oli Ishiguro "Klara and the Sun". "See on väga paks, väga aeglane, väga mõtlik," kirjeldas ta raamatut. "Segu ulmest ja romantikast ning räägib ühe robotitüdruku elutsüklist. Kõlab ulmeliselt, aga tegelikult on hästi eluline," kinnitas Volkov.

