Nädalavahetusel toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus

"Summer vibes" kassinäitusel saab T1 keskuses näha nii tõu- kui ka kodukasse.

Näitusele on oodata ligi 70 kassi kolmest riigist ning esindatud on sellised tõud nagu siberi kass, briti pika- ja lühikarvaline, šoti kikkis- ja lontkõrvaline, meini kass, kuriili lühisabaline, norra metskass, pärsia kass, vene sinine, bengal (sh haruldane must bengal) jt.

Üritus leiab aset T1 III korruse klaasaatriumis. Näitus algab laupäeval, 30. juulil kell 11 ning lõpeb pühapäeval kell 15. Pühapäeval toimub parimate autasustamine ja valitakse Aasta Kass.