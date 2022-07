Shawn Mendes katkestas maailmaturnee

Kanadast pärit laulja teatas sotsiaalmeedias, et lõpetab katkestab oma "Wonder" tuuri selleks, et oma vaimsele tervisele keskenduda.

Alates juuli algusest on Mendes erinevaid esinemisi edasi lükanud, öeldes, et vajab aega oma vaimse tervise kallal töötamiseks. Kuigi esialgu kavatses muusik üksikuid sõusid edasi lükata, on ta nüüd koos oma meeskonnaga otsustanud tuuri enneaegselt katkestada.

"Pärast oma meeskonnaga rääkimist ja töötamist uskumatu grupi tervishoiutöötajatega, on selgunud, et pean võtma aega, mida ma pole kunagi võtnud, et end maandada ja tugevamana tagasi tulla," kirjutas Mendes oma avalduses. "Ma tean, et te kõik olete nii kaua oodanud, et neid kontserte näha, ja mul on halb teile seda öelda, kuid luban, et tulen tagasi niipea, kui olen võtnud aega paranemiseks."