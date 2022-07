Kasside ilusalongi perenaine: kuivatuskapis rahunevad nad maha

"200 on meil kartoteegis kirjas," kommenteeris Heinroos, kui palju kasse nende ilusalongi külastanud on. "Need on üheksa aasta jooksul korjatud."

Kasside iluprotseduuride tegemine on aeganõudev tegevus: kammimine, pesemine, trimmimine, küünte lõikus, kuivatus ja kõikvõimalike vahenditega sissemäärimine võtab aega kaks ja pool tundi. Heinroosi ilusalongis on kasside jaoks ka spetsiaalne kuivatuskapp.

"Kuivatuskapis rahuneb ta maha," kommenteeris ilusalongi perenaine, miks need vajalikud on. Tavaliselt on üks kass umbes 20 minutit kuivatuskapis ning pärast seda föönitatakse teda veel omakorda 20 minutit. "Käsifööniga peab igal juhul tegema," lausus ta. "Ta tuleb ilusti läbi kammida – nii tiheda kammiga kui ka harjaga."

"Hambaharjaga peseme ainult nägu ja kõrvu," tutvustas Heinroos. "Kõrvalesta peseme ka puhtaks seest ja pärast kuivatame tikuga ära," lausus ta.

Heinroos teatas, et tema juures käib kliente ka Soomest. "Eks see ka, et Soomes maksab ühe kassi pesu 130 eurot ja meie teeme sellest ikka poole odavamalt," kommenteeris ta. "Teatud kassitõuge peab teadma, kuidas pesta," lisas Heinroos ja nimetas ka seda oma eeliseks.