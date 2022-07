A-Rühm enda uuest muusikast: proovime trendidega mitte kaasa minna

"Me ametlikult ei olegi kunagi laiali läinud. Lihtsalt oleme mitteaktiivsed olnud päris tükk aega. Oleme küll mingisuguseid kontserte andnud, aga ma arvan, et viimase nelja-viie aasta jooksul kindlasti mitte," kommenteeris Genka (Henry Kõrvits) hiphopansambli viimase aja tegemisi.

"Me ei ole teinud ühtegi albumit päris mitmed aastad," kinnitas Cool D (Priit Kolsar). "Koroona lõi ilmselt pea nii sassi, et otsustasime, et teeme ikkagi edasi asja," lisas Genka.

Ansambel sõlmis äsja lepingu Sony Music Balticsiga. "See on täiesti uudne asi meie jaoks, kuna me oleme elu aeg n-ö oma põlve peal muusikaasju teinud," muljetas Genka. "Ma arvan, et see on praegusel ajal väga vajalik," viitas räppar sellele, et elutempo on ansambliliikmetel tegelikult üsna kiire ning kõrvaline abi kuluks marjaks ära.

"Sõnum on võib-olla küpsem ja asjakohasem, aga muusika poolelt me proovisime hoida just vanakooli sees, et mitte minna kaasa nende trendidega, mis praegu on," kommenteeris Genka, millist muusikat neilt varsti oodata saab. "Et hoida A-Rühm nii A-Rühmana, kui ta omal ajal oli," jätkas ta.

"Hiphop sai alguse 1970-ndate keskel - sealt on veel väga palju võtta," rääkis Genka, kust ansambel uut inspiratsiooni ammutab. "Nüüd loodame alustada teist lainet," viitas ta vanakooli räpile.

"Ütleme, et pool albumit on valmis," ütles Genka. "Esimest singlit kuuleme üsna pea - augustikuus," lubas Cool D. Nad lisasid, et A-Rühma uus singel avaldatakse kindlasti enne Eesti Hip Hop Festivali.