Rakveres esietenduv Koolitantsu Kompanii tantsulavastus pühendatakse Eestile

Koolitantsu Kompanii koreograafide Kadi Aare ja Maarja Pruuli sõnul annab Koolitants nii noortele kui tantsuõpetajatele ainulaadse platvormi enda loomingut ja oskusi jagada suurtel lavadel, püüdes samal ajal suunata osalejaid süvenema ning tantsuloomingut mõtestatult vaatama. "Soojus" ja "sisukus", on märksõnad, millega Pruuli Koolitantsu iseloomustab. Aare lisas, et eriliselt paelub teda Koolitantsu juures sära ja õhin, mis peegeldub tantsivate laste ja noorte silmist.

Seesama õhin, soov koos luua ja julgus end proovile panna iseloomustab tegijate sõnul ka Koolitantsu Kompaniid, kus on innustav keskkond ja turvaline atmosfäär. Seal julgetakse katsetada ja käia erinevaid radu, samal ajal iseendaks jäädes. Koolitantsu Kompaniis tantsivad koos noored üle Eesti, kes tutvuvad üksteisega nädal enne esietendust ja keda ühendab kirg tantsu ja tantsukunsti vastu.

Koolitantsu Kompanii kümnenda lennuga tõid Aare ja Pruuli koreograafidena välja tantsulavastuse "Ärka üles". "Koolitantsu Kompanii lavastuse ettevalmistamise protsess on intensiivne," nentis Pruuli, "nädala jooksul liigutakse nullist sajani väga kiiresti." Nii Aarel kui ka Pruulil on ettekujutus sellest, mis nii neid kui tantsijaid ees ootab olemas. "Protsessi käigus tuuakse kõik oma mugavustsoonidest välja," sõnas Aare.

Tantsijatelt nõuab protsess avatud meelt, valmisolekut kõigega kaasa minna ja usku nii endasse kui teistesse. Lavastusprotsess on väljakutseterohke, ent selles jätkub ruumi ka loomingulistele katsetustele ja vabadusele. Koreograafide eesmärgiks on lavastuses välja tuua erinevate tantsustiilidega tegelenud noorte tugevused ning esile tõsta nende isikupära. Koreograafid usuvad, et kogu protsess saab kindlasti olema põnev ja inspireeriv.

Varasema kogemuse kõrval toetuvad koreograafid oma kogemustele ning usaldavad teineteist täielikult. "Maarja on üliprofessionaalne ja viimse detailini keskenduv looja, kelle koreograafiline keel on tohutult kaasahaarav ja lummav", iseloomustas Aare Pruulit. "Kadi on koreograaf, kelles on palju hoogu, helgust ja kergust. Tema koreograafilises keeles on maitsekus ja stiil," vastas Pruuli.

"Udus või ilmsi" pakub nii Aarele kui ka Pruulile uusi väljakutseid. Lavastuses kasutatakse seekord ainult Eesti muusikat, mida esitatakse live'is. "Live-muusika kasutamine on meile täitsa uus. Oleme juba leidnud lavastuslikke võtteid, mis ilma bändita või lauljata väga ei toimiks", sõnas Aare.

Kelly Vask ja Säm on Pruuli sõnul mõnusad koostööpartnerid ja oma ala tõelised spetsialistid. "Kujutan ette, et hakates bändi ja tantsijaid kokku harjutama, ootab meid kõiki ees ka heas mõttes üllatusi. Ootan põnevusega muusikute tõlgendusi meie välja pakutud muusikast!" lisas ta.

Rakveres esietenduva uue tantsulavastuse pühendavad koreograafid Eestile. "Tantsulavastuses tantsitakse armsast ja vägevast Eestist", sõnas Aare. "Koos noorte tantsijatega loome kvaliteetse ja meelt lahutav tantsulavastuse, milles on hoogu, energiat ja soojust", lisas Pruuli.