Ukrainast päästetud koer Scooby vajab rutiini ja mõistmist

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad vabatahtliku Helena Parmaski sõnul on Scooby arvatavasti palju läbi elanud ning tal on kerge ärevus. Ukrainast saabunud koerte jaoks on hirmutavad kõvad paugud, mis võivad käivitada post-traumaatilise stressihäire.

Koertetreener Emma Jägeri sõnul on Scooby väga tore ja sõbralik koer, mis on tavaliselt nii-öelda teise ringi koerte puhul üsna harukordne. Küll aga on Scoobyl kombeks oma saba taga ajada. Hetkel ei ole teada, kas selline sundkäitumine tuleb läbielatust, geenidest või mõnest muust füüsilisest põhjusest, kuid Nähtamatute Loomade meeskond on hetkel käitumise tagamaid välja selgitamas.

Jäger tõi välja, et Scooby puhul lööb sundkäitumine välja siis, kui ta ei tea, mida teha. Seetõttu sobib talle rutiinne eluviis, näiteks meeldivad koerale lühikesed jalutuskäigud. "Tema puhul on oluline, et see jalutuskäik poleks väga põnev ja seiklusrikas."

Ukrainast päästetud loomade puhul on oluline, et kodupakkuja mõistaks, et ei ole teada, kust loom tuleb ja mida ta on läbi elanud. Sellist koera võttes tuleb valmistuda kõige hullemaks ehk siis teda võiks käsitleda nii nagu ta oleks midagi jubedat läbi elanud. Küll aga ei peaks koera haletsema, vaid tagama talle rahu, struktuuri ja rutiini. "Eelkõige vajab ta usaldusväärset inimest, kes arvestab sellega, et kõik asjad, mida ta näeb, on tema jaoks uued või esimest korda positiivses kontekstis," täpsustas Jäger.

Scoobyle meeldib väga pallidega mängida ning uusi trikke õppida, näiteks õppis ta lamamise kahe korraga selgeks. Tema uus omanik võiks olla rahuliku ja rutiinse elurütmiga inimene, kes mõistab, et Scooby vajab aega. "Kui Scooby leiab selle õige inimese, siis ta on valmis sellele inimesele täielikult pühenduma. Ta on ilmselt varjuna igal pool kaasas ning on valmis taevast kuu ja tähed tooma," kirjeldas Jäger.