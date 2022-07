Kodus tehtud positiivse koroonatestiga Covid-tõendit teha ei saa

Dontšenko sõnas, et inimesed, kes saavad kodus iseseisvalt tehtava kiirtestiga positiivse koroonaviirusega nakatumise tulemuse, peavad Covid-tõendi saamiseks juurde tegema tasulise PCR-testi või professionaalse antigeenide testi. Kuigi Eestis pole Covid-pass ringi liikumiseks vajalik, võib puudlik tõend reisides probleeme tekitada.

Dontšenko sõnas, et statistika näitab, et koroonaviirusega nakatanute arv on viimastel nädalatel tõusuteel, eelmisel nädalal tõusis nakatanute arv võrreldes üle-eelmise nädalaga 28 protsenti. Nakkustrendi kasvamise taga on omikroni tüve uus alavariant BA.5, mis on suurema nakatumisvõime ja levikupotentsiaaliga. Kuigi nakatumiste arv kasvab, on haiguste läbipõdemise kulg enamasti kerge.

Dontšenko tõdes, et suure tõenäosusega jõuab viies koroonalaine Eestisse enne oktoobrit.