HBO draamasarjas "The Palace" mängib peaosa Kate Winslet

Kate Winslet kinnitas, et astub HBO draamasarjas "The Palace" peaosatäitja rolli.

"The Palace" räägib loo autoritaarse riigijuhtimise režiimist ning lugu jälgib tegelasi ühe aasta vältel. Lühisarja looja ja režissöör on Will Tracy ning tema kõrval tegutseb teise režissöörina Stephen Frears.

"Meil on au töötada koos ülimalt andekate filmitegijatega," lausus HBO asetegevjuht Francesca Orsi. "See, et Kate Winslet ja Stephen Frears - kaks filmimaailma suurt nime - liituvad Will Tracy väga originaalse ja muljetavaldava looga on meile jaoks unistuse täitumine," lausus ta ning lisas, et Winslet ja Frears teevad omavahel koostööd esimest korda.

Sarja "The Palace" stsenaariumit loovad: Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart ja Sarah DeLappe.