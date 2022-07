Hobusekasvataja Kerli Kolberg: hirmunud looma ei tohiks nunnutada ja silitada

Hobusekasvataja Kerli Kolberg sõnas, et sellisest õnnetusjuhtumist, nagu nädalavahetusel aset leidis, kuuleb ta esimest korda, kuid õnnetusi, kus loomad ilutulestiku peale ehmatavad ja ära jooksevad, on juhtunud küllaga.

"See asi on ohtlik küll," lausus ta. "Nemad ju kuulevad seda pauku hoopis teistmoodi kui meie - see ei ole ainult pauk, see on ka vibratsioon, valgus ja toss," teatas Kolberg. "Ja mõni on väga kõrge heliga. Ta ju igapäevaselt ei kuule seda ja see, millega loom harjunud ei ole, hirmutab teda väga," ütles ta.

Kolbergi sõnul saab loomi välja koolitada, et nad ilutulestikust paanikasse ei satuks. "Mõnel loomal on n-ö paugukartus kaasasündinud. Nende loomadega läheb oluliselt rohkem aega. See on omanikule hästi suur töö, aga on võimalik," lausus ta.

"Mida inimesed valesti teevad, on see, et kui nad näevad, et koer hakkab kartma, siis nad hakkavad teda hirmsasti nunnutama ja silitama – käituma nii, nagu nad tavaolukorras ei käitu," teatas Kolberg. Tema sõnul võib see saata koerale signaali, et ta saab kiita olukorras, kus on hirmunud.

"On igasuguseid looduslikke tablette ja on ka lõhnaeritajaid, mida tuppa panna. Need aitavad päris hästi tegelikult, aga ei võta hirmu ära," selgitas Kolberg.

Kolberg soovitas 31. detsembril koeri üritustele mitte kaasa võtta. Tema sõnul peaks keegi koeraga kodus olema ning vaatama, et tal oleks seal mugav olla. "Paned kardinad ette, et ta ei näeks valgussähvatusi. Paned raadiost, telekast või YouTube'ist rahustava muusika mängima. Igasuguseid asju saab teha," kommenteeris ta.