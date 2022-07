Ukraina esimene leedi Olena Zelenska poseeris Vogue'i esikaanel

Uues Vogue'i erinumbris räägib Ukraina esimene leedi Olena Zelenska lisaks sõjale ka oma eraelust. Samuti näeb digitaalses ajakirjas ühispilte Olenast ja tema abikaasast, Ukraina presidendist Volõdõmõr Zelenskist.

Zelenska rääkis Vogue'iga tõlgi vahendusel. "Need on olnud kõige hullemad kuud minu ja iga ukrainlase elus," sõnas ta. "Ma ei usu, et keegi mõistab, kui raske on olnud emotsionaalselt hakkama saada," lisas Zelenska.

Esimene leedi teatas, et on endiselt Ukraina võidus Venemaa vastu kindel. "Me ootame võitu," lausus ta. "Meil pole kahtlustki, et võidame ja see annab meile jõudu edasi minna."

Zelenski kommenteeris omalt poolt, et abikaasa on olnud talle sõja vältel suureks toeks. "Olena on tõepoolest mu parim sõber," kinnitas ta. "Ta on patrioot ja ta armastab Ukrainat kogu hingest. See on tõsi. Ja ta on suurepärane ema," lausus Zelenski.