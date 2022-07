Kristina Herodes meeste seelikutest: see on õigluse paikapanek

"Hullumeelsus pole see üldse. See on õigluse paikapanek, viimaks ometi. Mõelge, mida naised kannavad - naised on ülikondades ... naised on kõik asjad meeste kapist pihta pannud," rääkis Herodes. "Miks mehed ei tohi kanda seda, mida nad tahavad?" küsis ta retooriliselt. Herodes usub, et varsti muutuvad ka kleidid meeste seas populaarseks.

"Igal trendil on eelkäijad, kes šokeerivad, aga praegu on seda igal pool: Eurovisioonil, praktiliselt igal punase vaiba üritusel, kõikidel galadel," rääkis Herodes, et tänapäeval näeb erinevatel üritustel meeste seljas seelikuid üsna tihti.

Herodes meenutas, et kui ta 2000-ndate alguses läks Kaubamajja loovjuhina tööle, anti tema üheks ülesandeks propageerida roosat värvi meeste särke ning ka siis oli palju mehi, kes sellele viltu vaatasid. "Praegu keegi isegi ei pööra pead selle peale ... ma ütlen, seelikuga on sama. See ei ole mitte midagi nii hullu," lausus ta.

"Järjest rohkem on noori disainereid, kes kavandavad sooneutraalset moodi ehk igaüks kannab, kellele see meeldib ja kelle kehakujuga see sobib," lausus ta. "Kui sa leiad naiste seeliku, mille taljeümbermõõt sulle sobib, siis anna aga minna," soovitas ta meestele.