Barack Obama avaldas loendi oma selle suve lemmikmuusikast

Lisaks eelmainitud artistidele leiab loendist sellised lood, nagu Beyoncé "Break My Soul", Kacey Musgraves "Keep Looking Up", Tems "Vibe Out", Maggie Rogers "That's Where I Am" ja Hope Tala "Cherries", vahendab Consequence.

Playlist'is on ka vanemaid lugusid: Bruce Springsteen "Dancing in the Dark", Prince "Let's Go Crazy", Miles Davis "Blue in Green", Jack White "I'm Shakin" ja Fatboy Slim "Praise You".

Obama jagas ka oma 2022. aasta suve lugemisloendit. 2021. aasta detsembris avaldas ta oma möödunud aasta lemmiklood.