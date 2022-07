Ashton Kutcher ja Mila Kunis astuvad üles "That 70s Show" kõrvalsarjas

Ashton Kutcher ja Mila Kunis astuvad üles "That 70s Show" uues kõrvalsarjas "That 90s Show".

"Võtteplatsile naasemine oli tõepoolest nostalgiline," kommenteeris Kutcher. "Sarja võtetel olid kõik samad inimesed - see oli üsna veider," rääkis ta, kuidas oli 15 aastat hiljem pärast "That 70s Show" lõppemist võtteplatsile tagasi minna.

"Mõtlesime koos Milaga selle üle ja leidsime, et oleme sellises positsioonis, nagu me praegu oleme, ainult tänu "That 70s Show'le", nii et võiksime ju tagasi minna ja selle ära teha," viitas Kutcher kõrvalsarja filmimisele. "See oli kummaline ja samas ka lõbus."

"That 90s Show's" astuvad lisaks Kutcherile (Michael Kelso) ja Kunisele (Jackie Burckhart) uuesti üles ka Wilmer Valderrama (Fez), Kurtwood Smith (Red), Debra Jo Rupp (Kitty), Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna) jt.

"Uus näitlejate punt on suurepärane," kommenteeris Kutcher uusi näitlejaid, kes kõrvalsarjaga liituvad. Need on: Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, Sam Morelos jt.

"That 90s Show" esilinastumise kuupäev on veel selgumisel.