Galerii: Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi nominendid

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp sõnas, et EFTA konkurss toob esile Eesti filmi- ja televaldkonna parimad tegijad. "Eesti filmi- ja teleringkonnas on EFTA galast saanud aasta oluline sündmus – filmi- ja teletegijad on märganud, et positiivse tunnustusega tähelepanu saavutanud looming rajab võimalusi uutes atraktiivsetes projektides kaasalöömiseks."

Auhinnasaajad valib erialaspetsialistidest koosnev žürii, mille tööd juhivad teležürii esimees Hagi Šein ja filmižürii esimees, tudengifilmide Oscari võitnud German Golub.

Teleauhindade nominendid:

Parim teleseriaal

"Kättemaksukontor" (produtsent Raivo Suviste; tootja BEC)

"Kümnest kümme" (produtsent Toomas Kirss; tootja Duubel 3)

"Õnne 13" (produtsent Raivo Suviste; tootja Balti Video OÜ)

"Reetur" (produtsent Jaan Laugamõts; tootja Downtown Pictures, Elisa)

"Sassis" (produtsendid Maario Masing ja Karolina Veetamm; tootja Kuukulgur Film OÜ)

"Vaga vesi" (produtsendid Hanneli Lippus ja Jevgeni Supin; tootja ERR)

Parim tõsielusaade

"Armastuse malev" (produtsent Regiina Lugimaa; tootja Filmimees OÜ)

"Kaks kanget Tansaanias" (produtsendid Kristjan Jõekalda ja Teet Marga; tootja Teet Margna)

"Kethi emmega Gruusias" (produtsent Aivo Spitsonok; tootja Osakond)

"Metsavennad" (produtsent Laur-Leho Kaljumets; tootja Tootmisguru OÜ)

"Salme viikingid" (produtsent Anatoli Tafitšuk; tootja ULM Production)

"Siin me oleme" (produtsent Hannela Lippus; tootja ERR)

Parim päevakajasaade

"Kuuuurija" (produtsent Katrin Lust; tootja Katrin Lust)

"Pealtnägija" (produtsent Piret Priisaar; tootja ERR)

"Reporter"(produtsent Ivar Vigla; tootja Ivar Vigla / Kanal 2)

"Seitsmesed" (produtsent Anneli Lahe; tootja TV3)

"Sotid selgeks" (produtsent Regina Lugima; tootja Filmimees)

"UV faktor" (produtsent Birgit Rae; tootja ERR)

Parim meelelahutussaade

"Eesti otsib superstaari" (produtsent Kaupo Karelson; tootja RUUT)

"Kui vana ma olen" (produtsent Kaupo Karelson; tootja RUUT)

"Orkestri mängud" (produtsendid Ruth Alaküla, Karmel Killandi; tootja ERR

"ReedeÕHTU!" (produtsent Toomas Perli; tootja Evening OÜ)

"Ringvaade" (produtsent Helen Valkna; tootja ERR)

"Suur pühapäev" (produtsent Kaupo Karleson; tootja RUUT)

Parim erisaade

"Estonia- teekond teadmatusesse" (Tootja Kanal 2/Postimees Grupp)

"Gunnar Graps 70" (Tootja Markor Meedia )

"Kolmedok: Koroonavalede TOP10" (Tootja TV3)

"Kuhu nad kadusid?" (Tootja TV3)

"Teadlaste öö festival 2021: Teaduse superkangelased" (Tootja Jupiter/ERR)

"Üle-eestiline öölaulupidu "Vaba Eesti!"" (Tootja ERR)

Parim ajakirjanduslik lugu

"Klandorf: see proua peaks sõitma taksoga" (Elo Mõttus-Leppik; "Reporter")

"Haapsalu lapsetapja" (Katrin Lust; "Kuuuurija")

"Kelly Sildaru intervjuu noorsportlase vaimsest väärkohtlemisest" (Mihkel Kärmas; "Pealtnägija)

"Lood Valgevene põgenikekriisi alguspunktist Iraagist" (Astrid Kannel; "Aktuaalne kaamera")

"Isa ja tütre kokkuviimine" (Marek Lindmaa; "Sotid selgeks")

"Reformierakonna Tõrva saadiku Indrek Sarapi hääleostmine" (Taavi Libe,

"Märgatud Eestis")

Parim intervjueerija

Anu Välba ("Hommik Anuga")

Eeva Esse ("ESSE")

Marii Karell ("Laser")

Mart Normet ("Võimsad Naised")

Mirko Ojakivi ("Esimene stuudio")

Sven Soiver ("Seitsmesed uudised")

Parim reporter

Heleri All ("Ringvaade". "Maahommik")

Jüri Nikolajev ("Aktuaalne kaamera. Nädal")

Keili Sükijainen ("Südamesoov", "Jõulusoov")

Peeter Võsa ("Peeter Võsa eksklusiivintervjuu Märt Ringmaaga. Pae tänava saladus")

Taavi Libe ("Märgatud Eestis")

Tuuli-Ann Freienthal ("Seitsmesed")

Parim meelelahutussaate juht

Joel Ostrat ("Joel Ostrati suur õhtusöök")

Karl-Erik Taukar ("Eesti otsib superstaari","Suur pühapäev")

Kristel Aaslaid ("R2 aastahitt")

Margus Saar ("Orkestri mängud")

Piret Laos, Jüri Butšakov, Robert Rool ("ReedeÕHTU!", "Õhtu" , "Rikas Eesti")

Roald Johannson ("Roaldi retked"; "Kui vana ma olen?")

Parim naisnäitleja sarjas

Grete Konksi ("Kümnest kümme")

Liina Vahtrik ("Lahutus Eesti moodi")

Maarja Jakobson ("Süü")

Merle Palmiste ("Naiste sõda")

Ragne Pekarev ("Sassis")

Tiina Tauraite ("Reetur")

Parim meesnäitleja sarjas

Ain Mäeots ("Sassis")

Egon Nuter ("ENSV")

Guido Kangur ("Sassis")

Ingmar Jõela ("Eesti krimilood")

Mart Nurk ("Reetur")

Meelis Põdersoo ("Kümnest kümme")

Aasta uus tulija

"Cyber Battle of Estonia 2021" (Tootja Ruudu produtsendid OÜ)

"Kes teaks?" (produtsent Kaupo Karelson; tootja Ruut)

"Kolm naist karavanis" (produtsent Carola Madis, Eeva Esse)

"Sinu uus sugulane" (produtsent Piret Priisaar, tootja ERR)

"Süü" (produtsent Jevgeni Supin; tootja Zolba Productions/Elisa)

"Ühe maja lugu" (produtsent Rait-Roland Veskemaa; tootja ERR)

Aasta sisulooja

Andres Maimik & Rain Tolk ("Sassis")

Anne-Mari Müller ("OP", "TeadusEST", portreesaated, "Märgatud Eestis")

Arian Levin ("Süü")

Kai Väärtnõu ("Ringvaade", "Siin me oleme", "Ühe maja lugu")

Laur-Leho Kaljumets ("Metsavennad")

Sigrid Salutee ("ESSE")

Aasta vormilooja

Ants Martin Vahur ("Süü")

Erle Veber ("Ühe maja lugu", kontserdid, portreed)

Keiti Väliste ("Osoon")

Marek Miil ("Eesti muusikaauhinnad", "Laulud sõdurile")

Mart Sander ("Naistesõda")

Ove Musting ("Reetur")

Filmiauhindade nomindendid:

Parim mängufilm

"Kiik, kirves ja igavese armastuse puu" (rež. Meel Paliale; tootja Tallifornia)

"Kõrb" (rež. Kadri Kõusaar; tootja Meteoriit OÜ)

"Öölapsed" (rež. Priit Pääsuke; tootja Alexandra Film)

Parim dokumentaalfilm

"Naised rindejoonel" (rež. Ivar Heinmaa; tootja EInmann Video OÜ, Yleisradio OY)

"u.Q" (rež. Ivar Murd; tootja Film Tower)

"Vaino Vahingu päevaraamat" (rež. Rainer Sarnet; tootja Klaasmeri)

Parim animafilm

"Naeris" (rež. Piret Sigus, Silja Saarepuu; tootja Animafilm)

"Taaskohtumine" (rež. Ülo Pikkov; tootja Nukufilm OÜ)

"Üks imeline mees" (rež. Jonas Taul; tootja Nukufilm OÜ)

Parim lühifilm

"Maetud Euroopas" (rež. Hardi Volmer, Urmas Jõemees; tootja Voldik OÜ)

"Mia ja Liki" (rež. Katrin Tegova; tootja Tandem Film)

"Vanaema, saa tuttavaks" (rež. Kaire Russ; tootja Sygistuul OÜ)

Parim naisnäitleja

Alice Siil ("Öölapsed")

Harriet Toompere ("Jahihooaeg")

Liisa-Lotta Vahemets ("Mia ja Liki")

Parim meesnäitleja

Alo Kõrve ("Öölapsed")

Herman Pihlak ("Kiik, kirves ja igavese armastuse puu")

Peeter Oja ("Öölapsed")

Parim režissöör

Ivar Murd ("u.Q")

Priit Pääsuke ("Öölapsed")

Rainer Sarnet ("Vaino Vahingu päevaraamat")

Parim stsenarist

Ewert Kivi ja Mart Raun ("Öölapsed")

Kaidi Klein ("Päris Rannap")

Katrin Tegova ("Mia ja Liki")

Parim operaator

Ivar Heinmaa ("Naised rindejoonel")

Joosep Matjus ("Pingeväljade aednik")

Sten-Johan Lill ("Kõrb")

Parim montaažirežissöör

Emeri Abel ("Mia ja Liki")

Ivar Murd ("u.Q")

Martin Männik, Marianne Kõver ("Vaino Vahingu päevaraamat")

Parim helirežissöör

Joonas Taimla ("Kiik, kirves ja igavese armastuse puu")

Markku Tiidumaa ("u.Q")

Tanel Kadalipp ("Kolmapäev")

Parim helilooja

Meel Paliale ja Janek Murd ("Kiik, kirves ja igavese armastuse puu")

Karoliina Kreintaal ("Taaskohtumine")

Mati Uprus ("Pingeväljade aednik")

Parim filmikunstnik

Anu Laura Tuttelberg ("Taaskohtumine")

Katrin Sipelgas ("Mia ja Liki")

Meel Paliale, Urmet Pilling ja Markus Mikk ("Kiik, kirves ja igavese armastuse puu")

Parim kostüümikunstnik