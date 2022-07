Kunstnik Ave Nahkur Viljandist: siin elab kamp hulle kunstiinimesi

"Ringvaade suvel" käis Viljandis külas Ave Nahkuril, kes tõdes, et Viljandi on temasugusele kunstihingele mõnus koht, kus elada ja luua.

Neli aastat tagasi Viljandisse kolinud Nahkur elab järve lähedal Tartu tänaval majas, millel polnud ostuhetkel katustki peal ning kõik, mis taevast alla sadas, jooksis otse majja sisse. Tänaseks on maja terve katuse peale saanud ning seda kasutatakse vastavalt vajadusele: külma ilma korral asub seal kohvik, folgi ajal ööbivad seal festivalisõbrad ning soovi korral võõrustab kunstnik seal töötubasid.

Kunstniku majale kohaselt on Tartu tänaval asuv ateljeemaja kunstiga kaetud. Kunsti alla on mattunud nii pliidid, ahjud, laed kui ka seinad. Samuti on kunstiteos saanud erinevatest mööbliesemetest, keldrist ja hoovist.

Nii Kanaari saartel kui ka mujal Eestis elanud Nahkur kiidab Viljandi elu ja olu. "Viljandi on väga äge, sest siin saab kokku kamp hulle muusikuid, kunstnikke ja näitlejaid, kellega ma suhtlen ja asju ajan," tõdes ta.