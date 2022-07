Post Malone ja Doja Cat andsid välja muusikavideo ühisele singlile

Post Malone ja Doja Cat avaldasid muusikavideo ühisele singlile "I Like You (A Happier Song)".

Singel "I Like You (A Happier Song)" tõusis avaldamise nädalal Billboardi Hot 100 muusikaedetabelis üheksandale kohale. Värske singel on Post Malone'ile üheteistkümnes ja Doja Catile kuues lugu, mis Billboardi esikümnesse jõudis.

"I Like You (A Happier Song)" on muusikute esimene koostöö ning tegemist on kolmanda Post Malone'i singliga tema uuelt albumilt "Twelve Carat Toothache". Varasemalt on albumilt ilmunud singlid "One Right Now" (koostöös The Weekndiga) ja "Cooped Up" (koostöös Roddy Ricchiga).