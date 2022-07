Harku lapsed mõtlesid välja koduvallaga seotud mänge

Parima lauamängu autorid Nils ja Gustav said inspiratsiooni nende kodus olevatest mängudest.

"Sa alustad stardist, veeretad täringut. Vastavalt täringu arvule liigud edasi. Kui sa maandud batuudi peale, siis sa hüppad üles noole suunas ja kui sa maandud liumäele, siis sa liugled alla liumäe suunas," kirjeldasid poisid mängu.

Eliise ja Georg valisid samuti endale tuttava mängu. "See on inspireeritud "Ussid ja redelid" mängust. Siin on kõik Harku valla külad ja nende vaatamisväärsused, mille järgi saab liikuda," rääkisid auhinna võitjad Eliise ja Georg.

Parimate mängud valmisid nende vanematega koostöös.

Korraldajad plaanivad laste mängud muuta meeneteks, et vald saaks neid inimestele jagada. Lauamängude konkurssi on plaanis aasta pärast uuesti korraldada.

Tabasalus toimub esmaspäeval Harku valla lastepäev. "Selle lastepäeva eesmärk oli tegelikult see, et kui suvel lapsed kipuvad meil jääma arvutisse, siis nad tuleksid välja mängima ja et nad teaksid, et on ka lahe väljas niimoodi, et ei ole ninapidi telefonis," ütles Harku valla avatud külade nädala projektijuht Kristiina Adamson.

Lastepäev pakkus igat sorti tegevusi, näiteks tuletõrjuja tööd proovida või elektriautodega sõita.