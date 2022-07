Ilmus filmi "Till" esimene treiler

Film "Till" põhineb tõestisündinud lool, milles Mamie Till-Mobley-nimeline naine proovib õiglust jalule seada pärast 14-aastase poja Emmett Tilli mõrva.

Sündmus leidis aset 1955. aastal USA-s ning 2015. aastal kirjutati sellest ka raamat "Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement".

Filmis näitlevad: Danielle Deadwyler, Whoopi Goldberg, Jalyn Hall, Frankie Faison, Jayme Lawson, Tosin Cole, Kevin Carroll, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Roger Guenveur Smith ja Haley Bennett.

Filmi režissöör on Chinonye Chukwu ning selle stsenaristid on Chukwu koos Michael Reilly ja Keith Beauchampiga.

"Till" esilinastub 14. oktoobril.