Johnny Depp ja Amber Heard kaebasid kohtuotsuse edasi

Amber Heardi ja Johnny Deppi kohtuasi lõppes 1. juunil. Depp süüdistas kohtus eksnaist Heardi valeväidete esitamises ja tema maine kahjustamises ning Depp tunnistati kohtus võitjaks. Kohus käskis Heardil 10 miljoni dollari suurune valuraha Deppile maksta.

Heard ei olnud aga kohtuotsusega rahul ning nõuab nüüd otsuse edasikaebamist. Heardi juriidiline meeskond väitis, et kohtuprotsessis tekkisid vead, mille tõttu ei saanud vandekohus õiglast otsust langetada.

Deppi meeskond sõnas omalt poolt, et nemad on kohtuotsuses kindlad ning usuvad, et see jääb püsima. Vastuseks Heardi apellatsioonile otsustas ka Depp kohtule omapoolse apellatsioonkaebuse esitada, milles nõuab kahe miljoni dollari suuruse valuraha maksmise tühistamist Heardile.