Järgmine Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Suurbritannias

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) ja BBC kinnitavad, et 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub turvalisuse kaalutlustel Suurbritannias.

EBU sõnul kaaluti võitluse korraldamist 2022. aasta lauluvõistluse võitjariigis Ukrainas, kuid sõja tõttu pole see siiski võimalik. Selleks, et võistlus ära ei jääks, pakuti võõrustamisvõimalust sel aastal teise koha saavutanud Suurbritanniale.

"Oleme erakordselt tänulikud, et BBC nõustus 2023. aastal Ühendkuningriigis Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega," ütles Eurovisiooni lauluvõistluse tegevjuhendaja Martin Österdahl. "BBC on neljal varasemal korral võtnud endale teiste võitnud riikide võõrustajakohustused. Seda solidaarsustraditsiooni jätkates teame, et järgmise aasta konkurss näitab Euroopa ühe kogenuima avalik-õigusliku ringhäälingu loovust ja oskusi, tagades samal ajal selle aasta võitjate, Ukraina, tähistamise ja esindatuse kogu ürituse vältel."

Ukraina Rahvusringhäälingu juhatuse juht Mykola Chernotytskyi tõdes, et kuigi lauluvõistlus ei toimu Ukrainas, toimub see Ukraina toetuseks. "Oleme tänulikud oma BBC partneritele solidaarsuse eest."

BBC peadirektori Tim Davie sõnul pole veel otsustatud, milline linn võistlust võõrustab. Ukraina kui võitjariik kvalifitseerub automaatselt eelseisva konkursi suurfinaali koos Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritanniaga.