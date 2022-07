Red Hot Chilli Peppers annab välja uue albumi "Return of the Dream Canteen".

Red Hot Chilli Peppers avaldas oma eelmise albumi "Unlimited Love" tänavu 1. aprillil pärast mitmeaastast pausi. Nüüd teatas bänd, et nad annavad juba 14. oktoobril välja järgmise albumi.

Bändiliikmed kommenteerisid otsusust sellega, et pikalt otsiti enda uut soundi ja kui see leiti, siis ei jäänud enam loomeprotsess pidama. "Album "Return of the Dream Canteen" on kõik, mis me kunagi oleme olnud ning oleme soovinud olla. Sinna on kogu meie hing sisse pandud," laususid nad ametlikud avalduses.

"Return of the Dream Canteen" produtsendiks on Rick Rubin.