Ilmus treiler "Musta pantri" jätkufilmile

Üks asi, mida treiler ei näita, on see, kes võtab üle varalahkunud Chadwick Bosemani rolli, kes kehastas filmis peategelast, Wakanda kuningat T'Challat. Treiler lõpus näeb figuuri superkangelase rüüd kandmas, kuigi ei selgu, kes see täpselt on, vahendab Variety.

Stsenarist-režissöör Ryan Coogler, kelle juhtimisel sündis esimene "Must panter", astus treileri esitluse järel lavale, mõtiskledes Bosemani surma üle. Peaosa mänginud Boseman suri 2020. aasta augustis pärast nelja-aastast võitlust käärsoolevähiga.

"Järje tegemine saab olema keeruline, kuid me proovime," ütles Coogler. "Minu siinviibimisest on möödas viis aastat. Istusin umbes seal ja me näitasime esimest kaadrit "Musta pantri" esimesest filmist ning minu kõrval istus meie T'Challa, varalahkunud võimas Chadwick Boseman."

Coogler ütles, et Boseman pigistas esimest kaadrit nähes režissööri õlga. "Ma kinnitan, et tunnen praegugi tema kätt enda õlal."

Järjefilmist "Black Panther: Wakanda Forever" rääkides märkis Coogler, et film liigub Wakandas uutesse kohtadesse, mida pole varem nähtud, ja läheb uutesse paikadesse ka Marveli kinouniversumi kontekstis laiemalt.

"Musta pantri" teiseks osaks naasevad ekraanile esimese osa staarid Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba ja Winston Duke, uute tulijatena liituvad teiste hulgas Michaela Coel, Dominique Thorne, Alex Nivilani, Mabel Cadena ja Tenoch Huerta.