Kolkjas peeti Rääbu päeva

Rääbu raamatute peategelasena jutustab kala lugusid, kuidas Eesti Vene külades elatakse, milline on kohalik kultuur ning kombed. Seda kõike tutvustati ka Rääbu päeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pere kõige noorem vennake oli sõnakuulmatu sänikael Rääbu, kes toppis oma nina igale poole.



"Need lood on õpetlikud. Räägivad sellest, et suvel on vaja teha peenraid, kõrgeid. Kasvatada sibulaid ja muud kraami. Nad räägivad, et kuidas on vaja kostitada oma sõpru hea ja paremaga. Teha keedusuhkrut, et alati kellelegi põske pista oleks," rääkis Peipsimaa külastuskeskuse juhataja Kairi Güsson.

Lisaks raamatu peatükkide ehk soomuste kuulamisele saidki huvilised kohaliku kultuuri ja kommetega seotud tegevusi proovida, alustades kangale trükkimisest kuni nukkude ja köite meisterdamiseni.

Ette võeti ka väidetavalt rekordilise viie meetri pikkuse prääniku glasuurimine.



"Selliseid väikseid präänikuid teevad juba külas mitmed, aga no pikka, ridaküla, sibulatee präänikut pole ju tehtud. Kõik saavad natukene glasuurida ja siis sööme ühe pika ridaküla ära. Kindlasti on see meie Peipsiääre ridaküla rekord. Ma arvan, et see on sibulatee pikima prääniku rekord. Võib-olla siis Eestimaa pikim präänik," ütles Kairi Güsson.