Marmormaze avaldas eestikeelse albumi "Eesti Projekt"

Tallinnas tegutseva räppari kaheksaloolisel albumil on kirjutanud muusika Marmormaze ise, trap-veteran Eutanasiyah, Kasahstanist pärit biidimeister Babyace ja Margiielaga tööd teinud Topsijumal.

"Eesti Projektil" leidub muusikažanre seinast seina -- rage'st drill'ini ja kiirest räpist ballaadini. Albumil tuleb juttu armastusest, kallitest disainerbrändidest ning Mattias Naanist, kuid Marmormaze räpib ka enda sekeldustest plaadifirmadega, vaimsetest häiretest ning lapsepõlvetraumadest.

Inspiratsiooni teha eestikeelne album andis Marmormaze'ile tema elukaaslane.

"Me mängisime kahekesti vestlussaadet läbi ning ta küsis minult, et millal on minult oodata eestikeelset muusikat. See pani mind tahtma enda loomingulist energiat väljendada ka eesti keeles," tõdes Marmormaze.

"Uusi asju on alati lahe proovida ja põhikoolis võitsin ma ju haikuvõistluse!"

Räppar avaldas ka, et alguses oli üldsegi plaan teha poole lühem album, EP. "Tahtsin meie konnatiiki pista väikse varba, aga läksin ikkagi suplema," kirjeldas Marmormaze.

"Eesti keeles on lihtsalt liiga lõbus sõnu kirjutada ja ma tean, et see album ei jäta kedagi külmaks," usub ta. "Niimoodi ei ole veel keegi eesti keeles muusikat teinud."