Viljandi folgi lõngapallide kogumise aktsioonile saadeti üle 1500 lõngapalli

Aktsioon osutus festivali korraldajate sõnul üle ootuste populaarseks, käsitööhuvilised koondusid lõngakerade meisterdamiseks eakatekodudes, koolides, käsitööklubides, noortekeskustes ja mujal.

"Südamesse läksid saadetised, mille olid teinud näiteks vanaemad koos lastelastega või siis siinsed ukraina noored," kommenteeris festivali peakunstnik Triin Amur.

Ukrainale avaldasid paljud lõngapallide meisterdajad toetust värvivalikuga, tehes oma pallikesed kollast ja sinist värvi kombineerides. Et sellisel käsitööl on ka teraapiline moment, andsid Amuri sõnul tunnistust saadetised, mis tulid näiteks Jämejala psühhiaatriahaigla patsientidelt või erivajadustega noortelt.

Festival tänab kõiki, kes aitasid seeläbi kaasa rohelise festivali tegemisele. Kunstitoimkond on hetkel ametis värvilistest pallikestest ja lilledest koosnevate kaunistuse loomisel.

Lõngapallid koos kirjaga Nõmme pärimuskoolist. Autor/allikas: Viljandi folk

Keskkonnasõbralikkus ja taaskasutus on korraldajate sõnul Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamisel väga tähtis. Sarnaselt eelmisele aastale on ka tänavu kasutusel pandinõud ja sorteeritakse prügi, uuendusena saadakse lastealal elekter päikesepaneelidest ning sealsamas saab päikeseenergiaga ka oma mobiili laadida.

Dekoratsioonide loomisel arvestab festival väärtustava taaskasutuse ja nulljäägilise disainipraktika põhimõtetega. "Kasutame pea ainult jääkmaterjale, suurem osa neist on tulnud ettevõtetelt, kes soovivad oma tootmisjääkidele keskkonnasõbralikumat lahendust leida," lisas Amur.

"Dekoratsioonide valmistamisel arvestame, et kasutusperioodi lõpus oleks loodud elemendid ja materjalid taaskasutatavad."



28.–31. juulini kestva XXIX Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Juured ja ladvad". Festivalil astub üles 18 välismaist ja enam kui 40 eestimaist muusikut või bändi. Esimest korda on festivalil eraldi autorilaulude programm, need kontserdid toimuvad reedel ja laupäeval Pauluse kirikus.